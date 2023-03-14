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13.03.23 tarihinde saat 22.00 da Alsancak’ta Lambousa Kral Mezarları olarak bilinen bölgede “İzinsiz mezar kazısı” yapan Y.A, K.Ö, Ü.A, O.B ve G.K, Girne CÖŞ ekipleri tarafından yapılan pusu sonucu suçüstü yakalandı.

Sanıkların beraberinde mezar açmada kullanılan kazma, kürek ve levye ile mezarı patlatmada kullanılan barut, elektrik kabloları ve akü ile matkap ve matkap uçları eldivenler, fenerler tespit edilerek emare alınmış olup tüm sanıklar tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.