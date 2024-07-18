İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlk yangın haberi İzmir'in Bergama ilçesinden dün akşam saatlerinde geldi.

Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ikinci gününde de sürdü.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibi müdahale etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, alevlerin yangının ikinci gününde kontrol altına alındığını açıkladı.

YANGINA MÜDAHALEYE GİDEN EKİP KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Yangında alevlerle mücadele sırasında bir de kaza yaşandı.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikap, dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahalenin sürdüğü Çobanlar Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ulaştırma personeli Özgür Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş yaralandı.

Kazada yaralanan Dönertaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

GEZİEMİR İLE BUCA ARASINDAKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN

İzmir’in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Zafer Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangın üzerine bölgeye askeri ve sivil ekipler yönlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR'E UÇUŞLAR AKSIYOR

Yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

BURSA’DA ORMANLIK ALANDA YANGIN BAŞLADI

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İlçenin kırsal Çivili Mahallesi’nde ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

BALIKESİR ALTIEYLÜL'DE ORMAN YANGINI BAŞLADI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.



Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.



Gümele ve Karaağaç köyleri arasındaki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu çamlık bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

MANİSA’DA ORMAN YANGINI

Bir diğer yangın haberi ise Manisa'dan geldi.

Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Avşar Mahallesi’nde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle bir bağ evi, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgede alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle bölge sakinlerinin ellerindeki hortumlarla önlem aldığı görüldü.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.