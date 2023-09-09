İzmir Gaziemir ve Osmaniye’nin Düziçi ilçelerinde orman yangını çıktı.
Her iki yangına da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
OSMANİYE’DE ORMAN YANGINI
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Üzümlü Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı söndürme helikopteri, arazöz ve ekip yönlendirildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
ADNAN MENDERES HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI
Öte yandan, yangın nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı 13.15-14.50 saatleri arasında uçuşlara kapatıldı.
İzmir’e inecek 6 uçak Bodrum Milas Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kalırken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı.
Havalimanı 14.50 itibariyle yeniden uçuşlara açıldı.