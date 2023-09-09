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Havalimanı 14.50 itibariyle yeniden uçuşlara açıldı.

İzmir’e inecek 6 uçak Bodrum Milas Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kalırken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı söndürme helikopteri, arazöz ve ekip yönlendirildi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Her iki yangına da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir Gaziemir ve Osmaniye’nin Düziçi ilçelerinde orman yangını çıktı.

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