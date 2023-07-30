Kemalpaşa ilçesinin Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Güzelbahçe

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Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: TRT Haber

Alev alan otomobil orman yangınına yol açtı

İzmir - Çeşme Otoyolu üzerindeki Zeytinler kavşağı mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.

Fotoğraf: AA

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü askeri olmak üzere 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA

Otoyol çift yönlü ulaşıma kapandı

Yangının rüzgarın etkisiyle yolun karşı tarafına da sıçraması üzerine İzmir-Çeşme Otoyolu güvenlik amaçlı çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.

Otoyol üzerinden İzmir'den Çeşme istikametine giden araçlar Mordoğan yol ayrımında, Çeşme'den İzmir istikametine seyreden araçlar da Zeytinler kavşağından İzmir-Çeşme kara yoluna yönlendiriliyor. Kara yolunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözleniyor.