Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremi sosyal medyadan duyurdu.
İzmir'in Buca ilçesi merkezli 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 16.30'da gerçekleşen deprem yerin 6,44 kilometre derinliğinde oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremi sosyal medyadan duyurdu.
İzmir'in Buca ilçesi merkezli 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 16.30'da gerçekleşen deprem yerin 6,44 kilometre derinliğinde oldu.
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