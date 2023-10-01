Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremi sosyal medyadan duyurdu.

İzmir'in Buca ilçesi merkezli 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Saat 16.30'da gerçekleşen deprem yerin 6,44 kilometre derinliğinde oldu.