Ödemiş ilçesi Küçükkavulcuk Mahallesi'ndeki zeytinlikte çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale edilmeye başlandı.

Kınık ilçesi İbrahimağa Mahallesi'nde ise ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma yürütülüyor.

Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının risk oluşturduğu 3 mahallenin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.

15 helikopter, 7 uçak, 50 arazöz, 20 su ikmal aracı ve 7 dozerle müdahale edilen yangının yayılımının durdurulmasına çalışılıyor.

Öte yandan yangının risk oluşturduğu 3 mahallenin tahliyesine karar verildi.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AA muhabirine, yangının söndürülmesi için tüm kurumların seferber olduğunu, çok sayıda ekibin sahada görev yaptığını söyledi.

Doğruer, yangın bölgesine yakın olan Karatekeli, Balaban ve Çiftlik mahallelerinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine başlandığını belirterek, "Umarım ekiplerimizin özverisiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınır." dedi.