Irak’tan İzmir’in Aliağa ilçesine petrol getiren bir tankerle, Umman açıklarında bağlantı kesildi.
Tankerde 18’i Filipinli, 19 mürettebat bulunduğu belirtildi.
Basra’dan hareket eden tankerde, 145 bin ton petrol bulunuyor.
Irak’tan İzmir’in Aliağa ilçesine petrol getiren bir tankerle, Umman açıklarında bağlantı kesildi.
Tankerde 18’i Filipinli, 19 mürettebat bulunduğu belirtildi.
Basra’dan hareket eden tankerde, 145 bin ton petrol bulunuyor.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P