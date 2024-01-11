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Irak’tan İzmir’in Aliağa ilçesine petrol getiren bir tankerle, Umman açıklarında bağlantı kesildi. Tankerde 18’i Filipinli, 19 mürettebat bulunduğu belirtildi. Basra’dan hareket eden tankerde, 145 bin ton petrol bulunuyor.

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