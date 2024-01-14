Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ocak ayı başında çok sayıda depremin meydana geldiği İşikava'daki depremzedeleri ziyaret etti.

İşikava üzerinde helikopterle dolaşan Kişida, depremlerin büyük hasar verdiği Noto Yarımadası'ndaki Suzu ve Wajima kentlerinde tahliye merkezlerini de gezdi

Yerel yetkililer görüşmede, Japon Başbakan'a, depremzedelerin otellere yerleşmeye isteksiz olduğunu ve bölgeye acil geçici konut ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Kişida, hükümetin, depremzedelerin hayat şartlarının iyileştirilmesi için bölgedeki kentlere geçici konutlar kurulması dahil tüm çabayı sarf edeceğini söyledi.

Japon Başbakan, hükümetin, depremzedelere yönelik 2023 mali yılı bütçesi rezerv fonundan 100 milyar yen (690 milyon dolar) tahsis edeceğini bildirdi.

Kişida, bölgedeki arama kurtarma ve malzeme tedariki faaliyetlerine katılan Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), itfaiye ve emniyet personeline teşekkür etti.

Rezerv fondan ayrılacak finansmanın geçici konut inşası, altyapı onarımı, atık dönüşümü, balıkçılık ve tarım dahil çeşitli projelerde kullanılması planlanıyor.

12 bin 443 bina hasar gördü

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında ülkenin batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısının 221'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada 12 bin 443 binanın hasar gördüğü, 19 bini aşkın kişinin tahliye noktalarında konakladığı, altyapı hasarı nedeniyle 55 bin 500 hanede su kesintisi yaşandığı belirtildi.

Bölge genelinde depremlerde yaralanan 1015 kişinin tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, kendisinden haber alınamayan 24 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak'ta İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.