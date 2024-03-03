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Tottori eyaletindeki Daisen Dağı'nda yaşanan çığ felaketinde ise 1 kişi bölgedeki bir dağcı tarafından kurtarılmış, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

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Dün de çığ felaketleri yaşanmıştı

En az 3 kişinin çığ altında kaldığı açıklanırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yerel saatle 12.30 sıralarında yaşanan felaket sırasında bölgede çok sayıda kişinin kayak yaptığı öğrenildi.

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