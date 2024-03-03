Japonya’nın Hokkaido eyaletinde bulunan Rishiri Dağı'nda çığ düştü.

Yerel saatle 12.30 sıralarında yaşanan felaket sırasında bölgede çok sayıda kişinin kayak yaptığı öğrenildi.

En az 3 kişinin çığ altında kaldığı açıklanırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Dün de çığ felaketleri yaşanmıştı

Ülkenin Nagano eyaletindeki Kazafuki Dağı'nda dün çığ meydana gelmiş, hafif şekilde yaralanan 2 kişinin helikopter yardımıyla kurtarıldığı açıklanmıştı.

Whakaari Yanardağı patlamasında tur şirketleri 7,8 milyon dolar tazminat ödeyecek Whakaari Yanardağı patlamasında tur şirketleri 7,8 milyon dolar tazminat ödeyecek

Tottori eyaletindeki Daisen Dağı'nda yaşanan çığ felaketinde ise 1 kişi bölgedeki bir dağcı tarafından kurtarılmış, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti. 