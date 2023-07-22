18 Temmuz'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Hollywood Vampires konseri son anda iptal edilmişti. Grubun "öngörülemeyen koşullar" nedeniyle konserden aniden vazgeçtiği bildirilmişti.

Macaristan basınında çıkan haberlere göre, konserin iptali, Johnny Depp'in sağlık durumundan kaynaklandı.

Hollywood yıldızı ve şarkıcı Depp'in Budapeşte'deki otel odasında baygın halde bulunduğu ortaya çıktı. Konsere saatler kala baygın yatarken bulunan Depp için sağlık görevlileri ilk müdaheleyi yaparken, organizatörler de konserin iptal haberini duyurdu.

Depp ve grubunun hayranları, konserin yapılacağı arenayı saatler öncesinden doldurmuş, kimileri uzak yollardan başkente varmıştı. Bu ani duyuru karşısında şaşıran hayranlar, endişelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bazıları bunun teknik bir sorun olup olmadığını merak ederken, diğerleri grup üyelerinin sağlığından endişe duyuyordu.

SORUN FAZLA ALKOL ALMASI MIYDI?

Konser için bölgede bulunanlar, Depp'in sabah saatlerinden itibaren alkol almaya başladığını ve durumunun pek de iyi görünmediğini içeren paylaşımlarda bulundu.

Depp'in Glasgow konseri öncesinde de koltuk değneği kullanması, sağlığı hakkındaki endişeleri büyüttü. Koltuk değneklerini, burkulan ayak bileğine destek olması amacıyla kullandığı söylense de bu bilgi iddiaların gücünü azaltmadı.

SLOVAKYA KONSERİ DE İPTAL

Budapeşte konseri, sahneye çıkmalarına saatler kala iptal olan Hollywood Vampires, sıradaki Slovakya konserini de iptal etti. Grubun resmi sosyal medya hesabından iptal sebebinin, konser hazırlıklarının tam yapılmaması nedeniyle hem grup üyeleri hem de katılımcılar için güvenlik endişesi olduğu duyuruldu. Grup üyelerinin sağlıklarının yerinde olduğu vurgulandı.



Aynı açıklamada turnenin sıradaki durakları olan Almanya, Polonya ve ABD konserlerinde herhangi bir iptalin söz konusu olmadığının altı çizildi.