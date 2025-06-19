Haber: Bahar SANCAR

KKTC’de elektrik alt yapısına yapılan yatırımlar ve yenileme çalışmaları, geçmişte vatandaşın yaşadığı çeşitli sıkıntıları ortadan kaldırırken, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi için yürütülen fizibilite çalışmalarında da sona gelindi. Anakaraya kablo ile bağlandıktan sonra, özellikle üreticilerin ihtiyaç duyduğu güneş enerjisi anlamında daha fazla yatırımlar yapılabilecek.

Gündem Kıbrıs, Gazimağusa Bölgesi Muhtarlarına “Türkiye’den kablo ile elektrik gelmeli mi ve gelirse faturaların düşeceğine inanıyor musunuz?” diye sordu. Gazimağusa Bölgesi Muhtarları Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesini desteklediklerini ifade ederken, elektrik konusunda yaşanan sıkıntıların ve yetersiz akım nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin son bulacağına inandıklarını ifade etti. Gazimağus Bölgesi Muhtarları Türkiye’den kablo ile elektrik geldikten sonra elektrik faturalarının düşmesi gerektiğini de belirtti. Faturalar düşmedikten sonra kablo ile elektrik gelmesinin bir anlamı olmadığını söyleyen Gazimağusa Muhtarları, güneş enerjisi kullanımının da artacağını ve vatandaşın daha da rahatlayacağını ifade etti.

Gazimağusa Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk:

Gazimağusa Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesini desteklediğini ifade ederek, “Kablo ile elektriğin Türkiye’den gelmesini destekliyorum. Kablo ile elektrik gelirse mevut sıkıntılar giderilir. Özellikle yaşanan elektrik kesintilerinin son bulacağını düşünüyorum. Çoğu bölgede hatlar yetersiz kalıyor” dedi.

Kablo ile elektrik geldikten sonra elektrik faturalarının düşeceğine ise inanmadığını söyleyen Buruk, “Elektrik faturaların düşeceğini zannetmiyorum. Su geldiğinde de ucuzlayacak dediler belediyeler 10 liraya aldığı suyu 50-60 TL’ye satıyor. Bu nasıl olabilir? Kurumlara gereksiz işe alımlar yaptılar ve bu vatandaştan çıkıyor” diye konuştu.

Kablo ile elektrik geldiğinde solar enerji kullanımının rahatlayacağını ve artacağını düşündüğünü de söyleyen Buruk, “Güneş enerjisi kotaları açılırsa çok iyi olur. Hem vatandaş hem üretici bundan faydalanabilir” dedi.

Gazimağusa Aktunç Mahallesi Muhtarı Şengül Pala:

Gazimağusa Aktunç Mahallesi Muhtarı Şengül Pala, Türkiye’den kablo ile elektriğin gelmesi gerektiğini söyleyerek, “Elektrik konusu ülkemizde sıkıntılı. Bölgemizde de büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yeterli akım yok. İşletmeler yeterli akım olmadığından dolayı iş yapamıyor. Ama buna karşılık dünyanın faturasını ödüyoruz. Şimdi yaz geldi havalar ısındı, insanlar klimalara yüklenmeye başladı. Faturalar da kabarık geliyor. Türkiye’den su nasıl geldiyse elektrik de gelmelidir” dedi.

Pala, “Türkiye’den elektrik geldiğinde faturaların da düşeceğini düşünüyorum. İnsanlar kendi elektriğini üretebilmeli. Kışın bile güneş gören bir adada yaşıyoruz. Ama bundan faydalanamıyoruz. Burada böyle bir imkân varken neden faydalanamayalım? İnsanlar kendi elektriğini üretebilmeli” diye konuştu.

Pala, “Kendi ayaklarımızın üzerinde durarak kendi elektriğimizi üretebilmemiz gerekirdi. Kablo ile elektrik geldiğinde insanlar Güneş enerjisinden faydalanabilecek ve daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Canbolat Mahallesi Muhtarı Metin Delideniz:

Gazimağusa Canbolat Mahallesi Muhtarı Metin Delideniz, “Elektrik faturaları ucuzlayacaksa Türkiye’den kablo ile elektrik gelsin. Ancak bu iş çok maliyetli bir projedir. Eğer kablo ile elektrik geldiğinde pahalı olacaksa gelmesin, bu kesintilere katlanalım daha iyi. Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi kelimelerle çok kolay söyleniyor ama çok maliyetli bir iştir. Eğer kablo ile elektrik getirilip, faturalar ucuzlamayacaksa ve vatandaş yine ödeyemeyecekse faturaları, bir anlamı yoktur. Vatandaş şuan bile faturasını ödemekte çok zorlanıyor. Klima kullanımı bu ülkede lüks değil zaruridir. Eğer kablo ile elektrik geldikten sonra yine ödenemeyecek rakamlarda faturalar gelirse hiçbir manası olmadığını düşünüyorum. Kablo ile elektrik geldikten sonra elektrik faturalarının en az yarı yarıya düşmesi gerekiyor” dedi.

Delideniz, “Güneşten bedavaya elektrik üretebilirdik ama kota dolu olduğu için buna izin verilmiyor. Baka ülkelerde güneşten enerjisine tüketimden daha fazlasına izin veriyorlar. Artan enerjiyi de solar enerjisi olmayan dar gelirli insanlara aktarıyorlar. Devlette bunun maliyetini mahsuplaşarak karşılıyor. Sosyal devlet anlayışında bu iş yapılıyor. Bizim ülkemizde de bu sistemin olması lazım” diye konuştu.

Gazimağusa Akdoğan Muhtarı İsmail Kozanoğlu:

Gazimağusa Akdoğan Muhtarı İsmail Kozanoğlu, “Türkiye’den kablo ile elektrik tabi ki gelsin. Su geldi su konusunda yaşanan sıkıntılar azaldı, elektrik de gelsin sıkıntılarımız son bulsun. Buradaki alt yapıyı da güçlendirsinler ki gelecekte bir daha sıkıntı yaşamayalım. Bunların artık bu ülkede konuşulmaması lazım... Elektrik, sağlık, yol, su gibi konularda yaşanan sıkıntıların artık bitmiş olması gerekiyordu. 50 yıl oldu biz bunları konuşuyoruz. İnsanlar artık bu konuları tartışmamalı. Hükümet yetkililerinin bu konulara kesin ve kalıcı çözümler getirmesi gerekiyor. Nüfusumuz her geçen gün çoğalıyor ve ona göre plan yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Konuşmasının devamında Kozanoğlu, “Türkiye’den su geldi. Mesarya bölgesinde çok susuzluk çekiyorduk. Şuan halk çok memnun evlerde sular akıyor. Elektrik geldiğinde o da düzelecek demektir” diye konuştu.

Türkiye’den kablo ile elektrik geldiğinde elektrik faturalarının da ucuzlaması gerektiğini söyleyen Kozanoğlu, “Şimdi insanlar evlerine paneller kuruyor. Kablo ile elektrik geldiğinde bu daha da yaygınlaşacak ve faturalarında ucuzlaması gerekir. Ancak su geldi ama çıkış yerinden suya zam yaptılar. Belediyeler de bölgelere zam yapacak. Bu zam işi ülkede durdurulamıyor. Bu dengesizlik, kontrolsüzlük, pahalılık insanları bunalttı. Maaşlar güzel diyoruz ama giderler ve pahalılık çok fazla ülkede. İnsanlar çarşıya gidip geliyor, şikâyet ediyor. İnsanlar haklı çünkü her yerde çok pahalılık var” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Beyarmudu Köyü Muhtarı Mustafa Tan:

Gazimağusa Beyarmudu Köyü Muhtarı Mustafa Tan, “Türkiye’den nasıl su geldiyse elektrik de gelmelidir. Ben hepsine taraftarım. Faturaların ucuzlaması o kadar mühim değil yeter ki gelsin ve yaşanan bu sıkıntılar son bulsun. Su konusunda yaşanan sıkıntılarımız çözüldü. Türkiye’den kablo ile elektrik geldiğinde insanların faydasına olacaktır ve yaşanan kesintiler son bulacak diye düşünüyorum” dedi.

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarı Tuncay Yahyaoğlu:

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarı Tuncay Yahyaoğlu, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesini desteklediğini ifade ederek, kablo ile elektrik geldikten sonra elektrik faturalarının da ucuzlayacağını düşündüğünü söyledi. Yahyaoğlu, “2013 yılında su ile beraber elektrik de gelecekti ancak dönemin başbakanı sendikalarla beraber buna engel oldu. Geçen sene elektrik kesintileri yaşandığında insanların neler çektiği bellidir. Bu sıkıntıların tamamen sona ermesi için Türkiye’den kablo ile elektrik en kısa sürede gelmelidir” dedi.

Yahyaoğlu, Türkiye’den kablo ile elektrik geldiğinde güneş enerjisi kullanımına da gerek kalmayacağını düşündüğünü söyleyerek, “Baktığınızda güneş enerjisini dağda bayırda merkeze uzak olanlar kullanıyor. Ya da üreticiler tarlalarında, hayvancılar meralarında kullanıyor. Şehirlerde yaşayan insanlar güneş enerjisi talep etmiyor. Türkiye’den kablo ile elektrik geldiğinde insanların güneş enerjisine ihtiyaç duyacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

Gazimağusa Çanakkale Mahallesi Muhtarı Abbas Mendeli:

Gazimağusa Çanakkale Mahallesi Muhtarı Abbas Mendeli, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi gerektiğini ve kablo ile elektrik geldikten sonra da faturaların düşeceğine inandığını söyledi. Mendeli, “Nasıl ki Türkiye’den su geldi ve sus sıkıntısı sona erdi, kablo ile elektrik geldikten sonra da mevcut yaşanan sıkıntılar sona erecek. Su gelmeden önce insanlar başını yıkarken şampuan köpürmezdi. Bugün musluklardan normal su akıyor. Su sıkıntımız bitti. Türkiye’de şuan elektrik sıkıntısı yaşanmıyor. Kablo ile elektrik ülkemizde geldikten sonra bence bizde de sıkıntılar bitecek ve insanlarımız rahat edecek” diye konuştu.

Gazimağusa Harika Mahallesi Muhtarı Cemalettin Balkanlı:

Gazimağusa Harika Mahallesi Muhtarı Cemalettin Balkanlı, Türkiye’den kablo ile elektriğin gelmesi gerektiğin, söyleyerek, “Başka kimseye bağımlı olmayız. Örneğin Türkiye’de alt yapı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmıyor. Elektriksiz olmak zor... Bu sıkıntıları yaşadık. Kablo ile elektrik geldiğinde bu sıkıntıların aşılacağını düşünüyorum. Bu sayede de faturalar da bana göre ucuzlayacak. Türkiye’den gelen su nasıl ülkemize fayda sağladıysa, elektrikte de aynısının olacağı düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Pertev Paşa Mahallesi Muhtarı Eyüp Karakaş:

Gazimağusa Pertev Paşa Mahallesi Muhtarı Eyüp Karakaş, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi gerektiğini söyleyerek, “Biz gelmesinden yanayız. Türkiye’den elektrik geldiğinde bunun bizi olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri son bulacak ve yaşadığımız sıkıntılar azalacaktır. Kesintisiz elektrik alabileceğiz. Kablo ile elektrik geldiğinde bunun faturalara da olumlu yansıyacağını düşünüyorum” diye konuştu.