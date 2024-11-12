Polisin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

11.11.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da Ledra Palas Kara Geçiş Kapısında, GKRY bölgesinde gelip KKTC’ne giriş yapan D.Ç.(E-52)’nin tasarrufunda bulundurduğu çantada Polis tarafından yapılan aramada, KKTC’ye ithali yasak olan toplam 18,65 kilogram ağırlığında kuzu ve sığır etini gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.