Adana’da yıkılan binaların arasında yer alan Hasan Alpargün Apartmanı’nın sahibi baba oğul depremin ilk günü Kıbrıs’a, yapılan haberlerin ardından da dün akşam Mersin’e kaçmıştı. 33 yaşındaki Hasan Can Alpargün, “Babamı ihbar ettim, sorumlu ben değilim” dedi.

Kahramanmaraş depremleri sonrasında Adana’da lüks ve güvenilir site olarak pazarlanıp, depremde kâğıt gibi yıkılan Alpargün Apartmanı’nın sahiplerinden telefonunu kapatan baba Hasan Alpargün’e ulaşılamazken oğlu Hasan Can Alpargün Cumhuriyet’e konuştu.

Can Alpargün, “Yakalanması için babamı ihbar ettim. Birlikte değiliz. Yıkılan bina ben 5 yaşındayken yapılmış olduğundan iddialar asılsız, sorumlu ben değilim. Binalarla ilgim yok” iddiasında bulundu.

Panik halinde olduğu anlaşılan Can Alpargün, “Ben çocukken yapılmış bir binadan nasıl sorumlu olabilirim?” diye konuştu.

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’ndeki 14 katlı lüks Hasan Alpargün Apartmanı da depremde kâğıt gibi yıkılan binalar arasında yer aldı.

Yaklaşık 65 yurttaşın yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat’ın sahibi Hasan Can Alpargün’ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da şu sözlerle pazarlamıştı:

“Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık.”