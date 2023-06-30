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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri, Mustafa Tağman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tağman, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İddiaya göre Mustafa Tağman, kaçan kuşunu almak için 22 katlı rezidansın çatısına çıktı. Kuşunu yakalamak isteyen Tağman, dengesini kaybederek düştü

Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler

Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler

Rezidansın tepesine çıkıp kuş unu yakalamak istedi ancak dengesini sağlayamayınca talihsiz bir şekilde can verdi. Olay Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda bugün saat 14.00 sıralarında yaşandı.

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