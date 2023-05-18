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Trabzonspor'da ise Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Anastasios Bakasetas kadroda yok.

Sarı-lacivertliler'de 5 eksik var. Tedavileri süren Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Serdar Aziz ve Osayi-Samuel'in yanı sıra kart cezalısı İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında puan kaybetmesi ve Galatasaray'ın Sivasspor'u yenmesi halinde sarı-kırmızılılar cumartesi akşamı şampiyonluk turu atacak.

BU HAFTA ŞAMPİYON BELLİ OLABİLİR

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Trabzonspor ise ligde 48 puanla 8. basamakta yer alıyor.

Ligde çıktığı 31 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alan Jorge Jesus'un ekibi, 1 maç eksiği ile lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi ise Hakan Ceylan olacak.

Süper Lig'in 34. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe şampiyonluk yarışı için kritik olan maçta Trabzonspor 'u konuk edecek.

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