İkinci ve üçüncü periyottaki üstünlük maçı kazadırdı

Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyodun ardından ikinci periyotta Rümeysa ve Zeynep Gül’ün skorer oyunları ile farkı açan Mağusa ekibi, soyunma odasına 38-20 üstün girdi. Üçüncü periyotta da DAÜ üstünlüğü devam etti. Rakibine farkı kapama şansı tanımayan DAÜ, skorer oyununu da devam ettirerek son periyoda 30 sayı önde girdi. Bu periyotta farkı az da olsa kapatan Akdeniz Spor Birliği’nin çabası yeterli olmadı ve maçı 76-51 kazanan DAÜ, Kadınlar Açılış Kupası’nın sahibi oldu.

Gecenin yıldızı Rümeysa Elma

Mücadelede DAÜ adına 32 sayı atıp 13 ribaunt toplayan Rümeysa Elma, 34 verimlik puanı tutturarak gecenin yıldızı oldu. Berna Chaush 16, Zeynep Gül Tan da 13 sayı ile skora katkı yapan diğer oyuncular oldular.

Akdeniz Spor Birliği’nin en etkili oyuncusu 12 sayı 8 ribaunt ile maçı tamamlayan Ruth Okigbo oldu.

Kupayı coşkuyla kaldırdılar

Maç sonu düzenlenen ödül töreninde iki takım oyuncuları birlikte seramonide yer aldı. Finalist Akdeniz Spor Birliği oyuncuları kupa ve madalyalarını alkışlar arasında aldı. Şampiyon DAÜ’ye kupasını GİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Ratip takdim etti.