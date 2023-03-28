Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından soruşturmalar devam ediyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısının 325'e yükseldiğini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından soruşturmalar devam ediyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısının 325'e yükseldiğini açıkladı.
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