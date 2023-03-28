Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısının 325'e yükseldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli deprem lerin ardından soruşturma lar devam ediyor.

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