Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından soruşturmalar devam ediyor.

Boşanmak isteyen eşini adliye önünde silahla vurdu Boşanmak isteyen eşini adliye önünde silahla vurdu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısının 325'e yükseldiğini açıkladı.