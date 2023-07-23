Kahramanmaraş ve Bursa’da çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'taki yangın, Onikişubat ilçesi Kılavuzu mevkii Kazma Bağları bölgesindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangını söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edildi.

ULUDAĞ ETEKLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Bir yangın haberi de Bursa’dan geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi’ndeki ormanda çıktı.

Uludağ eteklerinde başlayan yangınla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye karadan ulaşım sağlanamazken, alevlere yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.