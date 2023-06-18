Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam: 8 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam: 8 ölü, 3 yaralı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 

Sarsıntı 11,74 kilometre derinlikte gerçekleşti. 