Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Hatay'da depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: 1 ölü, 2 yaralı Hatay'da depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Depremin 8,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.