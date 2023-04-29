Sokak ortasında vahşet! Çocuğunun gözü önünde katletti Sokak ortasında vahşet! Çocuğunun gözü önünde katletti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.