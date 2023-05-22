Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 

Antalya'da gün ışırken deprem! Antalya'da gün ışırken deprem!

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.