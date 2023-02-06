Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre; sarsıntının büyüklüğü 7,6



AFAD merkez üssü Kahramanmaraş olan depremle ilgili bir güncelleme yaptı. Saat 04.17'de 7,4 olarak duyurulan depremin büyüklüğü 7,7 şeklinde revize edildi.

Pazarcık ilçesi merkezli depremde 10 ilde toplam 912 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 385 vatandaş da yaralı. Bölgedeki artçı sarsıntılar da sürürken saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Öte yandan 13,35'te de Malatya Doğanşehir'de 5,6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

''7,6 ARTÇI DEĞİL YENİ BİR DEPREM''

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, büyüklüğü 7,6 olan son depremin ardından açıklamalarda bulundu.



Tatar, bu depremin artçı değil yeni olduğunu açıkladı ve açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:



''Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5- 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir.

Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını ve toplanma alanlarında bulunmalarını istiyoruz.''