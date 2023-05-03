Akar: TSK, başta KKTC olmak üzere müttefiklerimizin haklı davasına destek olmaktadır Akar: TSK, başta KKTC olmak üzere müttefiklerimizin haklı davasına destek olmaktadır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.