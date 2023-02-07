Minik Beyza, itfaiye erlerine kardeşiyle aynı odada bulunduğunu, annesinin de enkazda olduğunu söyledi.

İtfaiye eri, enkazdan kurtardığı çocuğa sarılarak, "Aferin, başardık. Maşallah sana" diyerek "çak" yaptı.

İsminin Beyza olduğu öğrenilen kız çocuğu, depremin 42'nci saatinde enkazdan çıkarıldı.

SON DAKİKA: Can kaybı 5 bin 434'e yükseldi

SON DAKİKA: Can kaybı 5 bin 434'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye giden ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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