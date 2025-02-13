Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



N.İ. idaresindeki 27 AY 891 plakalı otomobil, Eğrice Mahallesi'nde Y.Ç. yönetimindeki 27 V 4492 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile araçlardaki 8 kişi yaralandı.



Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.İ, Y.Ç, A.H. ve C.A. kurtarılamadı.



Diğer yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.