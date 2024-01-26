Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.47 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Depremin yerin 7.41 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.