Kahramanmaraş'ta okula düzenlediği saldırı sonucu 10 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesi Pınar Peyman Mersinli tutuklandı. Saldırganın babası Uğur Mersinli de tutuklanmıştı.

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, öğrencisi olduğu ortaokula silahlı saldırı düzenledi. Babası Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörü sırt çantasına koyarak öğle saatlerinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda hedef gözetmeksizin öğrenci ve öğretmenlerin üzerine ateş açan Mersinli, matematik öğretmeni Ayla Kara ile birlikte 8 öğrenciyi öldürdü ve çok sayıda öğrenciyi yaraladı. Babasına ait silahlarla saldırı gerçekleştiren Mersinli de bir velinin Mersinli'yi bıçaklaması sonucu hayatını kaybetti. Mersinli'nin babası gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Babanın ardından gözaltına alınan anne Pınar Peyman Mersinli bugün adliyeye sevk edildi. CNN Türk'ün haberine göre; Anne hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.