Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 9 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

YARALI ASKERLERDEN 2'Sİ DAHA ŞEHİT OLDU

Bu açıklamanın ardından iki duyuru daha yayınlayan MSB, şehit sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 09 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanarak hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan P. Uzm. Onb. Uğur Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 09 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan P. Söz. Er Mahmut ÜÇDAĞ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşiyle yaralanan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin şehit olduğu bildirildi. Piyade Uzman Çavuş Lale ile birlikte saldırıda şehit olan asker sayısı 5'e yükseldi.