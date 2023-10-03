Sadece, Yara, Saçlar gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Kalben sahnede yaptığı danslarıyla da gündem oluyor. Birçok başarılı şarkıya imza atan ünlü isim 2016 yılında evlendiği Berkant Ali İncesaraç’tan 2018 yılında ayrılmıştı. Kalben’in bir çöpçatanlık sitesine üye olduğu ortaya çıktı.

37 yaşındaki ünlü isim uzun süredir aşk haberleriyle gündem olmuyordu. Sabah'ın haberine göre çöpçatanlık sitesine üye olan Kalben kendi fotoğraflarını da paylaştı.

Dünya çapında milyonlarca insanın kullandığı uygulamada ünlü isim mavi rozet sahibi.

Uygulamaya yüklenen fotoğraflar ile program açıldığında kamerada görünen yüzler eşleşince kullanıcılar onaylanmış oluyor.