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Nottingham Forest futbolcunun sakatlığına dair yaptığı açıklamada, "Taiwo Awoniyi, Leicester City ile oynadığımız maçta karın bölgesinden aldığı sakatlık nedeniyle acil ameliyat oldu. Kulüp, Awoniyi'ye geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Oyuncunun durumu hakkında gerekli güncellemeleri yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Daily Mail'in haberine göre; Nijeryalı futbolcu, karın ameliyatına alınırken, operasyon sonrası iyileşme sürecini hızlandırmak adına yapay komaya (ilaca bağlı koma) tıbbi olarak komaya sokuldu.

Premier Lig'de Nottingham Forest forması giyen Taiwo Awoniyi, Leicester City ile 2-2 berabere kaldıkları maçta sakatlık yaşadı.

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