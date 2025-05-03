Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 01.30 sıralarında, Kaleburnu köy girişinde kabristanlık önünde, Ali Osman Paşa (E-21) 200 miligram alkollü içki tesiri altında, GE 797 plakalı salon araç ile Kaleburnu istikametinden Kuruova istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıktı ve kabristanlığın çevre duvarına çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Hasan Emirzadeoğluları (E-34), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sürücü Ali Osman Paşa’nın çenesinde kırık, yolcu Hasan Emirzadeoğulları’nın ise belinde kırık teşhisi ile yapılan tedavilerinin ardından, Hasan Emirzadeoğulları acil serviste müşahede altına alınırken, Ali Osman Paşa ise tedavisine müteakip taburcu oldu.

Araç sürücüsü alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.