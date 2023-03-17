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Kamiloğlu hastanesi, doktorları ve  çalışanları bağış olarak toplanan 221 bin  liralık nakdi yardımı  depremden etkienerek KKTC'ye  gelen depremzedelere  iletilmek üzere Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine iletti.
ZOR ZAMANLARDA GÖNÜLLÜ VERDEĞİ DESTEĞİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu hem hastane yönetimine hem katkıda bulunan tüm personele içten teşekkürlerini ifade etti. Alınteriyle, demekle kazanılan maaşlardan yapılan  bu bağışın çok değerli olduğunu, Kıbrıs Türklerinin bu zor zamanlarda gönüllü verdiği desteği hiç unutmayacağını sözlerine ekledi.
Kamiloğlu Hastanesi sahibi Dr. Kemal Kamiloğlu ve beraberindeki   doktorlardan  oluşan  heyet   büyükelçiliği ziyaret ederek,Hastane ve  Çalışanların  katkıları ile topladıkları 221 bin TL  yardım çekini depremzedelerin  ihtiyaçlarında kullanılması için  Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na  taktim  etti.
DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ
Kamiloğlu hastanesi  yönetim kurulu başkanı Dr. Kemal Kamiloğlu,Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
YAPILAN YARDIMLARI VİCDANİ BORÇ OLARAK BİLİYORUZ
Bu nedenle, depremde etkilenen ve şu anda KKTC' de hayatlarını idame ettirmeye çalışan kardeşlerimizin  Kamiloğlu Hastanesi, doktorları ve çalışanları olarak acılarını paylaşıyor  ve  yaralarına merhem olmak üzere yaptığımız  bu yardımı  vicdani bir borç olarak görüyoruz.  Bu vesile ile asrın deprem felaketinde hayatını kaybedenlere  Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyor ve Allah’tan  Anavatan Türkiye'mize  böyle büyük acıları bir daha yaşatmamasını temmeni ediyoruz.