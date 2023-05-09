Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında işçilere yapılacak zammı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemin menfaatlerini ve vicdanımı bir kenara koymadan hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Bu protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024'te alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz.

Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor.

Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz.

Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz."

Toplu sözleşme görüşmeleri 20 Ocak'ta başlamıştı. Toplu sözleşmeyle kamu işçisinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal hakları belirleniyor.

HANGİ İŞÇİLERİ KAPSIYOR?

Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

HÜKÜMETİN ÖNCEKİ TEKLİFLERİ NEYDİ?

Hükümet son olarak 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif etmişti. İşçi temsilcileri bunu yeterli bulmadıklarını, iyileştirme istediklerini açıklamışlardı.

Hükümetin işçilere ilk teklifi ise ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu.

İŞÇİLER NE İSTİYORDU?

İşçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş'in ortak talebi, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" olarak öne çıkıyordu.

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci 6 ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyordu.

Bunlarla birlikte belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyordu.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.