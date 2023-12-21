Kamusen Başkanı Atan , yaklaşan yeni yıla ilişkin yaptığı değerlendirmede daha kötüye bir gidişin söz konusu olacağını belirterek görünen köy kılavuz istemez dedi. Atan , yeni yıla ilişkin yine de umarız “hayırlı bir yıl geçiririz sorunları çözüp , olumsuzluklardan arınmış oluruz” ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE SEÇİM VAR , SONRASINDA DÖVİZ PATLAYACAK”

Ülkede sıkıntıların bir o kadar daha artacağının görüldüğüne dikkat çeken Kamu-Sen Başkanı Metin Atan , Türkiye Cumhuriyetinde seçim olduğunu herkesin şuanda seçim sonrasında dövizin patlayacağını konuştuğunu , ülkemizde ise UBP’nin Genel Kurulu olduğunu bununda bir çok şeye gebe olduğunu söyledi. Atan , bir ülkede önemli olanın istikrar ve süreklilik olduğunu ,2024 yılında bunun mümkün olup olmayacağını göreceğiz dedi. Atan , “çok umutlu olmadığını dile getirerek umarız biz yanılırız “ifadeleri kullandı.

ATAN : “İŞVERENLER SENDİKASI ASBAŞKANI METİN ARHUN AVRUPAYA SEN GİT SERMAYENİ ORADA KUR”

Kamusen Başkanı Metin Atan , asgari ücret konusunda yaptığı değerlendirmede bu konunun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Atan , Asgari Ücret Tespit komisyonun görüşmeleri sürerken süreci üzülerek takip ettiğini , İşverenler Sendikasının As Başkanı Metin Arhun’nun söylemlerine tepki gösterdi. Atan , kendi ülkesinde hakarete varan söylemlere emekçilerin maruz kaldığını, Arhun’nun önce “Maaşını beğenmeyen Avrupa'ya gitsin” dediğini sonrada gelen tepkiler üzerine ben bunu söylemek istemedim dediğini anımsattı. İşverenler sendikasının As Başkanı Metin Arhun’a seslenen Kamu-Sen Başkanı Metin Atan , “Ağzından çıkanı kulağın duyacak” dedi. Metin Arhun’nun kendi halkına hakaret etmekte olduğunu belirten Atan , ne demek “Maaşını beğenmeyen Avrupa'ya gitsin” Avrupa’ya sen git sermayeni orada kur bizim ülkemizde sen bize hakaret edemezsin diyerek kınadı.

“HAYAT PAHALILIĞI DAHA VERİLMEDEN ZAMLARLA ALINMAYA BAŞLANDI ÇALIŞANLAR BU ARTIŞI OCAK AYINDA ALACAK”

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın 3 ay öncesinden hayat pahalılığının %48.5 olarak öngördüğünü anımsatan Atan , bu sözlerin götürdüğü çok şey olduğunu, gıda sektöründen tutun, diğer işletmelere kadar hepsinin zamları yapmaya başladığını söyledi. Atan , hayat pahalılığının daha verilmeden zamlarla alınmaya başlandığını çalışanların bu artışı ocak ayında alacağına dikkat çekti. hayat pahalılığının daha verilmeden zamlarla alınmaya başlandığını çalışanların bu artışı ocak ayında alacağına hatırlattı. Atan , tüm bu zamlara rağmen Ocak ayında tekrardan yapılacak zamlar olduğunu söyleyerek tepkisini dile getirdi.



