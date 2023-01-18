Arabasıyla 450 Woodman Caddesi'ndeki bir eve çarpıp gaz hattını kırarak patlamaya yol açtığında ulusal manşetlere çıkan 26 yaşındaki Daniella Leis, 13 milyon Kanada dolarıyla 20 milyon Kanada doları (ABD doları cinsinden 9,8 milyonla 14,7 milyon dolar) arasında zarara neden olmuştu.

4 ayrı alkollü araç kullanma suçlamasını kabul eden Leis, 2021'de üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Leis şimdi de Ovations Ontario Food Services aleyhine bir dava açarak şirketin, patlama mağdurlarının Leis ve babası Shawn Leis aleyhine açtığı bireysel davalardaki sorumluluğun bir kısmını taşıdığını iddia ediyor.

London'da bir mahkemeye sunulan dava dilekçesinde baba ve kızı, Woodman Caddesi mağdurları tarafından kendilerine karşı açılan Ontario Yüksek Mahkemesi ve daha küçük mahkemelerdeki 6 davadan kaynaklanan faiz ve masraflar da dahil, "bütün tazminat ve yargı harcı miktarından" Ovations Ontario Food Services LP'nin sorumlu olduğuna karar verilmesini istiyor.

Dava dilekçesinde Leis'in kaza ve patlamanın meydana geldiği 14 Ağustos 2019'da Budweiser Gardens'ta sarhoş olduğu, dolayısıyla mağdurlara verilen her türlü zararın, Sakinlerin Sorumluluğu Yasası (bir mülkün sahibini, o mülkü ziyaret edenlerin güvenliğinden sorumlu tutan yasal düzenleme -ed.n.) ve İçki Ruhsatı Yasası'na aykırı davranan barın "ihmali, görev ihlali, sözleşme ihlali nedeniyle meydana geldiği veya bu zararlara barın katkı sağladığı" belirtiliyor.

Şirket iddialara henüz yanıt vermedi.

Diğer iddiaların yanı sıra Ovations'ın, kadının alkollü olduğunu bildiği halde alkol servisi yaptığı, alkol servisi yapan personeli eğitmediği ya da denetlemediği ve "kârı güvenliğin üstünde tuttuğu" iddia ediliyor.

2019 tarihli dava belgelerine göre Leis o gece, Budweiser Gardens'taki Marilyn Manson konserinden eve dönerken Queen's Caddesi'nde ters yöne girmiş ve 450 Woodman Caddesi'ndeki bir eve çarparak tuğla evin gaz hattını koparmıştı.

Patlamada 7 kişi yaralanmış ve 4 ev hasar görmüştü.