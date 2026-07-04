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2026 Dünya Kupası'nın ABD ve Meksika'yla birlikte ev sahiplerinden Kanada'yı yenen Fas, çeyrek finale yükseldi.

Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk yarıda rakip kaleye gidemeyen Fas, ikinci yarıda 3 gol buldu. Afrika temsilcisinin 26 yaşındaki oyuncusu Ounahi, 50 ve 82'de, Rahimi ise 90+8'de ağları havalandırdı.

Dünya Kupası'nda son 32 turu bitti. Son 16'ya kalan takımlar arasında ilk maç Kanada ve Fas arasında oynandı. Fas, ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.

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