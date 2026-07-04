Dünya Kupası'nda son 32 turu bitti. Son 16'ya kalan takımlar arasında ilk maç Kanada ve Fas arasında oynandı. Fas, ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.
Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk yarıda rakip kaleye gidemeyen Fas, ikinci yarıda 3 gol buldu. Afrika temsilcisinin 26 yaşındaki oyuncusu Ounahi, 50 ve 82'de, Rahimi ise 90+8'de ağları havalandırdı.
2026 Dünya Kupası'nın ABD ve Meksika'yla birlikte ev sahiplerinden Kanada'yı yenen Fas, çeyrek finale yükseldi.
Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi Paraguay - Fransa eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçı 9 Temmuz'da oynanacak.
Kaynak: NTV