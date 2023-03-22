Buna göre KRDAE tarafından KKTC’de kurulan sismoloji istasyonları sayesinde depremlerin gözlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik ortak araştırmalar yapılırken aynı konuda teknik destek ile hizmet içi eğitimler hayata geçecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Dairesi ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) arasında 21 Mart’ta bilimsel iş birliği, hizmet içi eğitimler ile teknik ve donanım desteğini kapsayan yeni bir iş birliği protokolü imzalandı.

İmza Töreni Güney Kampüs’te yer alan Rektörlük Binasında KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk ile Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, KRDAE Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’in katılımıyla gerçekleşti.

ÖZTÜRK: BİZE DÜŞEN SORUMLULUK, DEPREME HAZIR OLMAKTIR

İmza töreninin ardından konuşan Bayındırlık ev Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, hem Anavatan Türkiye’de hem KKTC’de derin yaralar açan depremlerin ardından, iki kurum arasında 1999’da imzalanan protokolün, güncellenerek yeniden hayata geçirildiğini belirtti.

Öztürk, protokolün KKTC’de bulunan sismik gözlem istasyonlarının geliştirilmesi ve müşterek çalıştırılmasını amaçladığını, buna ek olarak deprem konusunda var olan teknik altyapının geliştirileceğini ve konuyla ilgili ortak bilimsel araştırmalar yapılacağını kaydetti. Öztürk, KKTC’de şu anda bulunan beş sismoloji istasyonunun yıllardır atıl vaziyette beklediğini, protokol ile söz konusu sismik istasyonların tamamen yenileneceğini ve iki adet tam teşekküllü istasyon daha kurulacağını aktardı.

Müsteşar Öztürk, protokol sayesinde Meteoroloji Dairesi’nin Akdeniz’deki sismik hareketliliğin Kandilli Rasathanesi ile müşterek izleyeceğini belirterek “Deprem konusunda teknik ve altyapı eksikliklerimizin giderilmesi ile birlikte, personelimizin eğitimine yapacağı katkı nedeniyle bu protokol bizler için oldukça önemlidir. İki ülke olarak oldukça acılı bir süreçten geçtik. Bundan sonra üzerimize düşen sorumluluk, bilimi klavuz edinerek depremden korkmak değil, depreme hazır olmaktır” ifadelerini kullandı.

“AKDENİZ’DEKİ DEPREMLERLE İLGİLİ YENİ BULGULAR ELDE EDİLECEK”

Törende konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesinin deprem ve tsunami araştırmalarında Türkiye’de öncü kurumlar arasında yer aldığını ve uluslararası yeni iş birlikleriyle bu etkinin daha da büyüyeceğine vurgu yaptı:

“Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde de olduğu gibi 7 gün 24 saat çalışarak Türkiye ve dünya için çok önemli bir görev üstleniyor. Bu protokol KKTC’de daha önce kurduğumuz beş sismik istasyonumuzun daha da etkin kullanılması açısından çok önemli bir işleve sahip olacak. Böylelikle KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte bizim uzmanlarımız, Akdeniz’deki depremleri yakından takip ederek yeni bulguları dünyayla paylaşacak. Bu açıdan protokol Türkiye ve KKTC başta olmak üzere bölge ülkelerinin deprem araştırmalarına büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim.”

“ORTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR HAYATA GEÇECEK”

KRDAE Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise KRDAE’nin bölgedeki diğer denizlerle birlikte Akdeniz’deki sismik aktivite ve tsunamileri aralıksız takip ettiğini hatırlattı. KKTC’nin Akdeniz’de gerçekleşen depremleri daha iyi analiz etmek için çok kritik bir konumda bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Özener, “Kandilli Rasathanesi olarak her türlü uluslararası iş birliğine açığız. Hayata geçen bu yeni protokolle orada daha önce kurduğumuz beş sismik istasyonumuzu artık KKTC’nin uzmanlık ile teknik desteğinden de faydalanarak daha da etkin kullanmaya başlayacağız. Ortak yapılacak deprem izleme ve analiz çalışmalarının yanı sıra yeni bilimsel araştırmaları da hayata geçirmek istiyoruz. Ayrıca KRDAE’de verilecek hizmetiçi eğitimlerle de KKTC’deki uzmanların mesleki gelişimine katkı sunma imkânımız da olacak” diye konuştu.

BAKANLIK EKİPMAN VE TEKNİK DESTEK SAĞLAYACAK

Protokole göre KKTC’de yer alan Lefkoşa, Lefke, Erenköy, Akıncılar ve Akdeniz’de yeni geniş bant ve ivme ölçer deprem gözlem istasyonlarında gerçekleşen deprem izleme ve bunların analizine yönelik çalışmalar ortak olarak gerçekleştirilecek. Bakanlık bu istasyonlar için gerekli çevre ekipmanları ile sahada teknik destek sağlayacak. Ayrıca sismik gözlem istasyonlarının sürekli çalışması ve bakımı için gerekli harcamalar KKTC Meteoroloji Müdürlüğü yıllık bütçesinden tahsis edilecek.

DEPREM TAKİP VE ANALİZİNDE İŞ BİRLİĞİ

Yeni iş birliğine göre deprem istasyonlarından elde edilen kayıtların değerlendirmesi KKTC Meteoroloji Dairesi ve KRDAE tarafından yapılarak raporlar uluslararası paydaşlara iletilecek. Bununla birlikte, sismolojiyle ilgili ortak yayın ve bilimsel çalışmaların, iki ülke iş birliğiyle yürütülmesine özen gösterilecek. Ayrıca KKTC üniversiteleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı himayesinde iş birliği de mümkün olabilecek.

KRDAE UZMANLIĞINDA HİZMETİÇİ EĞİTİMLER

Protokolle KRDAE, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü uzmanlarının hizmetiçi eğitimlerine de katkı sağlayacak. İhtiyaç duyuldukça her iki ülkede bu eğitimlere yönelik kurs, seminer, konferans ve uygulamalı ara çalışmalar düzenlenecek.