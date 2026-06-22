2021 yılında kan kanseri olan eşinin talebi üzerine onu öldürdüğünü kabul eden Hunter, 2023 yılında Baf Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adam öldürme suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yaklaşık 19 aylık tutukluluk süresinin ardından serbest bırakılan Hunter’in daha sonra Güney Kıbrıs’ta yaşamayı sürdürdüğü belirtildi.

İngiliz gazetesi "Daily Mail’in" haberine ve Hunter’in kızının açıklamalarına dayanarak, hapisten çıktıktan sonra sağlık durumunun kötüleştiğini, geçen hafta idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini yazdı.

Haberde, Hunter’in serbest kalmasının ardından eşinin mezarına yakın olmak amacıyla Güney Kıbrıs’ta kalmaya devam ettiği de ifade edildi.

Eşinin talebi üzerine gerçekleşen ve kamuoyunda “ötenazi” tartışmalarını gündeme getiren olay, dönemin Güney Kıbrıs kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

52 yıl evli kalan İngiliz çiftin, emekli olduktan sonra 2002 yılında Güney Kıbrıs’a yerleştiği kaydedildi.