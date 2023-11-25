Oyuncuları arasında Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Bilge Zobu, Sevda Ferdağ ve Sevil Üstekin gibi usta isimlerin yer aldığı Kapıcılar Kralı filmi dönemin efsaneleşmiş filmleri arasında yer alıyor. Filmde usta oyuncu Kemal Sunal'ın canlandırdığı Kapıcı Seyit'in oğlu rolünde yer alan İbram, başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekiyordu. Şimdilerde 50'lerinde olan İbram'ın değişimini gören tanıyamadı.

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, senaryosunu da Umur Bugay'ın yazdığı Kapıcılar Kralı filmi aradan geçen 47 yıla rağmen hala izleniyor.

Yeşilçam ünlülerini ve mekanlarını bulup sosyal medyada paylaşan oyuncu Doğan Güneş, geçtiğimiz yıllarda Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşini bir araya getirmişti.

Kemal Sunal’ın Kapıcılar Kralı filminde çocuklarını oynayan abi kardeş Soner Yağız ile Banu Bolaman geçtiğimiz yıllarda filmin geçtiği apartmanın önünde poz vererek tarihi bir buluşma gerçekleştirmişti.

İki kardeşi canlandıran oyuncular Soner Yağız ve Banu Bolaman şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbram şimdilerde 50'li yaşlarında.