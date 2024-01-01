2023 yılını artık geride bırakıyoruz…

Hem biz Kıbrıs Türkleri, hem Türkiye, hem de genel anlamıyla dünya için çok kötü bir dönem yaşadık..

Silahların konuştuğu, masumların acımasızca katledildiği, doğal afetler nedeniyle binlerce kişinin öldüğü bir yıldı 2023.. Deyim yerindeyse kara bir yıl!

Biz Kıbrıs Türkleri tüm bu yukarıda yazdığım global sorunlardan etkilendik elbette ama çok daha kötüsü kendi özelimizde yaşanan üzücü olaylar oldu!..

Bunların başında Anavatan’da 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde Şampiyon Meleklerimizle birlikte yaklaşık 50 vatandaşımızı kaybetmemiz geliyor! Geleceğimize yön verecek başarılı evlatlarımızı toprağa verdiğimiz bu kara yılda toplumsal olarak büyük bir travma yaşadık!

Bu travmaya geçim sıkıntısı da eklendi… Zira ekonomik olarak çok zorlu bir yıl geçirdik… Zam furyasının önüne bir türlü geçilemedi.. Hükümetin ülkenin her geçen gün daha pahalı olmasına seyirci kaldığı bir yıldı.. Kamuda maaş artışları, esnaf, iş dünyası ve üreticiye yönelik bir takım yetersiz açılımlarla geçti 2023..

Özellikle özel sektör çalışanlarının sefalete sürüklendiği ve herkesin de buna seyirci kaldığı karamsar bir yıldı..

Ölümlü trafik kazalarının tavan yaptığı, hırsızlık, sirkat, kadına yönelik şiddet gibi adli olaylarda patlamanın yaşandığı kara bir yıl.. Elbette bu suç artışlarının perde gerisi incelendiğinde yine ekonomideki kötü gidişin etken olduğu görülebilecektir. Uzmanların da görüşleri bu yöndedir…

2023’te Kıbrıs Türkleri yine batılı ülkeler tarafından görmezden gelindi.. Aynen geçmiş yıllarda olduğu gibi… Sözüm ona çağdaş dünyanın yine siyasetin yanı sıra, spor , sanat ve kültürel alanlarda da insanlık dışı izolasyon ve ambargolarını Kıbrıs Türkleri’ne uyguladıkları bir yıldı 2023..

Özetle kara, kapkara bir yılı geride bırakıyoruz..

Ve yepyeni bir yıla adım atmak için geri sayıma başlamış durumdayız…

Bu kadar kötü bir yıldan sonra elbette yaşanılan tüm olumsuzlukların terse dönmesini umduğumuz bir yıl olacak 2024…

Savaşların ve akan kanın duracağı, doğal afetlerin insan canı alacak boyutta yaşanmayacağı, ekonomik kötü gidişin terse döneceği bir yıl beklentimiz var…

2023’te toplumsal bir sevincimiz olmasa da; bireysel başarıların yarattığı motivasyonla ayakta durduk… Sporcularımızın ve sanatçılarımızın dünya çağındaki bireysel başarıları ile göğsümüz kabardı, gururlandık.. Geride bırakıyor olduğumuz 2023’te bireysel olarak alınan bu başarıların, 2024’te ülkemiz bayrağı altında yaşanmasını umut etmek istiyorum…

Demokrasi ve insan hakları dendi mi mangalda kül bırakmayan batılı devletlerin Rumların dürtüsüyle Kıbrıs Türklerine yönelik uyguladıkları anlamsız izolasyonun son bulması ümidini de 2024’e taşıyorum..

Bu kapkara yılın ardından pespembe bir 2024 görmek, yaşamak gibi bir dileğim var… Çünkü “umut en son ölürmüş” derler…

Ve bitirirken, en başta sağlık, ardından huzur ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum herkes için…

Yeni yılda görüşmek üzere…