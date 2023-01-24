Kar yağışı haberleri nedeniyle hava durumu gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Türkiye’nin bir süredir beklediği kar yağışı Cuma günü karla karışık yağmur şeklinde geliyor ancak hafta içinde sıcaklıkların yine mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklandı.

Ocak ayının sonlarına yaklaştık artık ama bir süredir kış değil adeta bahar havası yaşanıyor. Beklenen kar yağışı Ocak ayında da gelmedi ve bir süre daha gelecek gibi de durmuyor ancak Cuma gününden itibaren yağışlı hava batı bölgelerinden yurda giriş yapacak ve cumartesi günü de ülke genelinde etkisini gösterecek. Lapa lapa kar yağışı olmasa da bazı bölgelerde karla karışık yağmur yağacak.

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci ise Kanal D Haber'e yaptığı açıklamasında hava durumuna ilişkin son verileri şu sözlerle anlattı:

“Beklenen yağış bu hafta geliyor. Batı bölgelerimizin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları göreceğiz. Kuvvetli bir yağış vermedik ama barajlarda etkisi olacaktır.

İstanbul’da Salı günü en yüksek hava sıcaklığı 11 derece, Ankara’da gece sıcaklıkları 0 ila 1 derece civarlarında gündüz sıcaklıkları da 10-13 derece, İzmir’de de sıcaklıklar 16-19 derece civarlarında seyredecek.

Batı bölgelerimizde yağmur ve sağanak şeklinde yüksek kısımlarında ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar göreceğiz. Doğu Anadolu bölgesinde ise bu yağışlar kar şeklinde olacak.

Önümüzdeki hafta başından itibaren de yine bu yağışlar devam ediyor.”

YAKIN ZAMANDA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI VAR MI?

Batı bölgelerinde sıcaklık yağışla birlikte 1-2 derece düşecek ama yine de mevsim normallerinin üzerine olacak. ‘Peki kışa yakışır lapa lapa kar yağışı ne zaman gelecek?’ sorusuna da yanıt veren Özdemirci ‘Çok etkili kar yağışı şu an için gözükmüyor’ dedi.

‘YAĞIŞLI VE SOĞUK HAVA GELİYOR AMA…’

Hava forum sosyal medya hesabı ise yaptığı son paylaşımında “Ay sonu ve şubat başı yurdumuz hem yağışlı hem de soğuk bir sürece girme hazırlığında... Gün gün takip ediyoruz. Süreci bir maça benzetmiştik. Maç ilerledikçe darbe aldık, yorulduk. Kıyı kesimlerde kar yapabilecek mi belirsiz. Son durum Türkiye:3 İtalya:3. Bir de İzlanda devrede.” ifadelerini kullandı.

ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUS HADİSESİNE DİKKAT

Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA 50 KM HIZINDA FIRTINA

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ORHAN ŞEN: ‘CUMA GÜNÜ KUVVETLİ YAĞIŞ VAR’

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hava durumu verilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Bugün yağış yok. İstanbul bugün bulutlu ve sıcaklık 12 derece. İç kesimlerde sis var. Çarşamba günü Kuzey bölgelerde sıcaklık azalacak ve ortalamaya dönüyor. Perşembe gece Batı’dan yağış geliyor.

Perşembe gece yarısından itibaren ve Cuma günü önce Çanakkale, Edremit körfezi, İzmir dahil kıyı Ege Muğla Antalya da kuvvetli yağmur var.

Sonra İç Ege Afyon Eskişehir Konya Ankara Kastamonu Bolu da karla karışık yağmur, Cumartesi İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da kar yağışı var.

Bu hafta sonu Cuma gününden itibaren de kayak merkezlerine kar yağar. İlgilenenlere”