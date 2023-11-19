Zonguldak’ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıktıktan sonra irtibat kesilen gemiyle iletişim kurulmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı’na sığındı.

İÇ LİMANDAN ÇIKTI, İRTİBAT KESİLDİ

Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

Liman yetkililerinin, Kafkametler isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

"GÖRSEL TEMAS SAĞLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden irtibatın kesildiği gemiye ilişkin yapılan açıklamada, “Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamamış ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamamıştır. Anılan bölgeye, kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır.” denildi.

Açıklamada hava müsaitliğine göre hava ve deniz araçlarıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edileceği ifade edildi.