Samsun'un Çarşamba ilçesinin yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak nedeniyle Aşağımusalla Mahallesi'nden geçen Abdal Deresi'nin su seviyesi yaklaşık 4,5 metreye yükseldi.

Son olarak dün akşam saatlerinde dere kenarında görülen, daha sonra kendisinden haber alınamayan Türkan Yılmaz'ın sele kapıldığı şüphesiyle arama çalışması başlatıldı.

Sabah erken saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar, AFAD'a bağlı Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ile UMKE ekipleri, Yılmaz'ın cesedini dere kenarında buldu.

Yılmaz'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ORDU'DA SEL

Ordu'da etkili olan sağanak sonrası Altınordu ilçesinde sel meydana geldi. Şehir merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı. Bu nedenle Bülbül Deresi mevkisinde Karadeniz Sahil Yolu Ordu’dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı, trafik farklı noktalardan sağlandı.

KÖPRÜNÜN DEMİR KORKULUKLARI SEL SULARINA DAYANAMADI

Sağanak nedeniyle Bülbül Deresi üzerinde bulunan bir köprünün korkulukları yıkıldı.

Sağanak sonrası meydana gelen sel ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler dere ve köprülerin olduğu noktalarda iş makineleri ile çalışma başlattı.

Ekipler, derelerde biriken molozları iş makinesi yardımıyla temizledi. Ordu Büyükşehir ve Altınordu Belediyesi ekipleri sokak ve caddelerde temizlik çalışması başlattı.

Sokak ve caddelerde de su birikintileri yaşanırken vatandaşlar aniden etkili olan sağanak ile birlikte hayatın olumsuz etkilendiğini söyledi.

İŞ MAKİNESİ VE ARAÇLAR TOPRAK ALTINDA KALDI

Taşbaşı Mahallesi’nde dere taştı, iki noktada heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucunda olması muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinesi toprak altında kaldı. Mahallenin diğer noktasında ise araçlar toprak altında kalırken, cadde ve sokaklar toprak yığınları ve moloz ile kapandı.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediye ve ilçe belediye ekipleri sahada iş makineleri ve personeller ile birlikte çalışmalar başlattı. Karadeniz Sahil Yolu’nun heyelan ve sel sularının temizlenmesinin ardından ulaşıma açılacağı öğrenildi.

2 KİŞİ KURTARILDI

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkili olan sel sonrası mahsur kalan 2 vatandaşın kurtarıldığını, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ORDU İÇİN METEOROLOJİK UYARI YAPILMIŞTI

Öte yandan Ordu Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıda, "Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. 10 Temmuz 2023 Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen şiddetli yağış sonrası meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verilmişti.

GİRESUN’DA DA EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı kod ile uyarısının ardından Giresun merkez ve bazı ilçelerde sağanak yağış etkili oldu.

Etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerden, Piraziz ilçesinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı. İlçenin Yenimahalle Emniyet Caddesinde bodrum katında yaşayan bir evde ise mahsur kalan üç kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayla ilgili herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ilçede su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

TOKAT'TA SAĞANAK SONRASI DÜKKANLARI SU BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin birçok noktasında etkisini gösterirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu.

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tokat oto sanayisinde yaklaşık 10 dükkanı su bastı. Dükkanlarını basan suyu temizlemek isteyen esnaf seferber olurken bazı işletmelerde su baskını maddi hasara neden oldu.

AKÇAKOCA'DA DENİZE GİRİŞ YASAKLANDI

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada "Düzce’de rüzgarın Pazar (9 Temmuz 2023) günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etsini kaybetmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı. Akçakoca Kaymakamlığı da "9 Temmuz 2023 Pazar günü denizlerimizde fırtına beklendiğinden tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" uyarısı yaptı.