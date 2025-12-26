Kaza, orta refüjle ayrılmış çift yönlü yolda batı istikametine doğru ilerleyen aracın, karşı yönden gelen başka bir aracın doğrudan çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Mediha Keleşoğlu, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan ve yabancı uyruklu olduğu belirtilen diğer araç sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekiplerinin, kaçan sürücünün tespit edilmesi için soruşturma başlattığı bildirildi.

Kaynak: Gadara Medya