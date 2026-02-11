Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta yaptığı görüşmenin ardından BRT ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, "Ben çok yararlı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Sadece yararlı kelimesinin bu toplantıyı tarif etmek için yeterli olduğunu düşünmüyorum, bu toplantı verimli bir toplantıydı" ifadelerini kullandı.

Erhürman, Guterres ile dört maddelik metodolojiyi daha ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde paylaştığını belirterek, "“Sayın Genel Sekreter’in konulara olan hâkimiyeti, detaylara vakıf olması bize güven verdi. Hiçbir yorgunluk belirtisi göstermedi. Kıbrıs sorununun çözümünde kararlılığını açıkça hissettik. Yorgun ve umutsuz görmedim, Kıbrıs sorununa ilgisini kararlılıkla sürdüreceğini hissettim" dedi.

"Daha sık temasta bulunmak konusunda karşılıklı olarak arzumuzu dile getirdik" diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, "Böylesi yoğun bir uluslararası gündemde bir saatten uzun süren bu görüşme, meselenin BM nezdinde hâlâ üst sıralarda olduğunun göstergesidir" açıklamasını yaptı.