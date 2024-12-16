Karakum’da dün saat 12.00 sıralarında Kubbeli Çeşme Sokak üzerinde, A.K.(E-23), park etmiş olduğu aracını özel mülkleri içerisinden kaldırması için kendisini uyaran S.Ç.(E-46), S.Ç.(K-33) ve T.Ç.(E-45) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde, söz konusu şahıslara yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmış, kanunsuz olarak taşıyıp tasarruf ettiği bıçağı söz konuş şahıslara vurabilecek mesafede sallamak suretiyle darp edip ayrıca zarar vermekle tehdit etmek suretiyle de şiddet tehdidinde bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, yürütülen soruşturma kapsamında A.K. tutuklandı.