Karakum’da dün saat 12.00 sıralarında Kubbeli Çeşme Sokak üzerinde, A.K.(E-23), park etmiş olduğu aracını özel mülkleri içerisinden kaldırması için kendisini uyaran S.Ç.(E-46), S.Ç.(K-33) ve T.Ç.(E-45) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde, söz konusu şahıslara yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmış, kanunsuz olarak taşıyıp tasarruf ettiği bıçağı söz konuş şahıslara vurabilecek mesafede sallamak suretiyle darp edip ayrıca  zarar vermekle tehdit etmek suretiyle de şiddet tehdidinde bulundu.

Tatar, Şehit Mehmet Salih ve Şehit Ahmet Abdullah’ın ailelerini ziyaret etti Tatar, Şehit Mehmet Salih ve Şehit Ahmet Abdullah’ın ailelerini ziyaret etti

Polisten verilen bilgiye göre, yürütülen soruşturma kapsamında A.K. tutuklandı.