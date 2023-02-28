Altılı masanın olası adayları için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adı en çok konuşulan isimlerden olan Mansur Yavaş adaylığa yeşil ışık yaktı. Türkiye'yi yasa boğan depremler nedeniyle şu anda depreme ve işlerine odaklandığının altını çizen Mansur Yavaş, iki gün üst üste katıldığı canlı yayınlarda kendisinin aday olma olasılığına ilişkin tartışmalara yön verecek söylemlerde bulundu.

"KARAR NE OLURSA UYARIM"

Mansur Yavaş, dün akşam katıldığı HaberTürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlarken "Millet İttifakı’nın adayları içinde zikredilen üç isimden birisiniz. Aday mısınız? Bu konuşuluyor mu? Ya da cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda duruşunuz nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Ben de basından okudum ama bu konuda hiç kimseyle bir görüşmem olmadı. Bu konu Altılı Masa’nın konusu. Altılı Masa en uygun kararı verecektir. Ben görüşlerimi daha evvel de belirttim. Bunu herkes duydu. Dolayısıyla onun üzerine tekrar bir şey söylemeye gerek yok. Altılı Masa bu konuda ne karar verirse ona uyacağız.”

"O ZAMAN BENİM İÇİN GÖREV OLUR"

Ersoy'un "Altılı Masa sizi aday gösterirseniz olursunuz gibi anlıyorum" demesi üzerine Yavaş sözlerine şöyle devam etti:

"O zaman benim için görevdir, öyle anlaşılır ama sayın genel başkanlar Kılıçdaroğlu ve Akşener’in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil. Böyle bir şeye girmem asla.”

"BENİM BÖYLE BİR TALEBİM YOK AMA..."

Bu açıklamasıyla adaylığa yeşil ışık yakan Mansur Yavaş bu sabah ise Fox TV'de İlker Karagöz'ün konuğu oldu. Yine cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yavaş şunları söyledi:

"Sayın genel başkanımız aday olursa arkasındayız. Altılı masa başka bir aday çıkarırsa yine arkasındayız. Ama altılı masa başka bir karar alırsa, benim böyle bir talebim yok ancak görev olarak kabul edebilirim, altılı masa oy birliğiyle böyle bir karar alırsa. Kendimi bağlamak istemiyorum ama altılı masanın en uygun kararı vereceğine inanıyorum."

"AKŞENER KILIÇDAROĞLU İÇİN 'TAMAM' DEDİ" İDDİASI

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Mart'ta gerçekleşecek 6'lı masa toplantısı öncesi kahvaltıda baş başa bir araya gelmişti. Liderlerin görüşmesinin ardından kulislere sızan bilgilere göre Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için 'tamam' dediği öne sürülmüştü.

İYİ PARTİ'DEN İDDİALARA YANIT GELDİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise bugün düzenlediği basın toplantısında dünkü görüşmenin ardından ortaya atılan iddialara değinerek "Dün görüşmeden sonra bazı yayınlarda, değerlendirmelerde aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da bize atfen kullanılan, asla kabul etmeyeceğimiz 'pazarlık' gibi ifadeler bizi hiç yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.