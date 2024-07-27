Yeniboğaziçi'ndeki Koca Reis Karavan Kamp Alanı'nın güneyinde bulunan bir karavanda yangın çıktı. Yangın sonucu karavan kullanılamaz hale geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bu sabah 06.00 sıralarında, Yeniboğaziçi'nde Koca Reis Karavan Kamp Alanı'nın güney kısmında deniz kenarında bulunan, fiber malzemeden yapılmış karavanda henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın neticesinde, karavan ve içindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.