Serdar Ortaç'ın yaklaşık bir yıldır hastanede enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç, hayatını kaybetti. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Serdar Ortaç, kısa süre sonra klip çekimi yapınca tepki çekti.

Geçtiğimiz hafta kardeşini kaybeden Ortaç, "Benim babam öldüğünde de ertesi gün konsere gitmiştim. Şimdi de kardeşimi kaybettim. 2 sene önce anlaşmıştık, 6 kere klip çekimini erteledik. Bu nedenle bugün çekimi yaptık. Ne yapabilirim ki hayat bu" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; eleştirilen Ortaç açıklamasının devamında ise "Ben 40 değil 400 gün yas tutarım. Bas gitaristimi de trafik kazasında kaybettim. O da ailemdi. Kardeşim dört, beş senedir yatıyordu, ben kendimi hazırlamıştım. Eşi, çocukları, annem ve hepimiz için çok zor. Hepimiz bir gün öleceğiz" diye konuştu.